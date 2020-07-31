Video Yaşam Silivri’de ‘Suç makinası’ gözaltında | Video

Silivri’de ‘Suç makinası’ gözaltında | Video

Silivri’de ‘Suç makinası’ gözaltında | Video
31.07.2020 | 14:12

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İstanbul Silivri’de hakkında 236 aranma ve 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

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İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz saat 23.20 sıralarında R.A. isimli şahıs Silivri ilçesi Selimpaşa Merkez Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan sorgulamasında; bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması, aşkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı, olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçları kapsamında toplam 236 Adet aranma kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelinin toplam 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahsın emniyetteki sorgu işlemleri ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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