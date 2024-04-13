Sinop’ta yunusların dansı görsel şölen oluşturdu | Video
Sinop'ta yunusların dansı görsel şölen oluşturdu. Gerze Limanı açıklarında yunus balıkları tekneyle yarıştı.
Tekne ile yan yana yüzen yunuslar, tekneyi uzun süre takip ettikten sonra gözden kayboldu.
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