Video Yaşam Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten otobüs kazası açıklaması! 2 ölü, 10'u ağır 40 yaralı | Video
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten otobüs kazası açıklaması! 2 ölü, 10'u ağır 40 yaralı | Video

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten otobüs kazası açıklaması! 2 ölü, 10'u ağır 40 yaralı | Video

07.11.2022 | 11:54

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 10’u ağır 40 kişinin yaralandığı kazanın soruşturulduğunu söyledi.

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasından dolayı Gürün Devlet Hastanesine giderek yaralıların durumunu yerinde kontrol etti. Şimşek burada yaptığı açıklamada kazanın soruşturulduğunu belirtip, "Bu sabah saat 7.50 sıralarında Gürün ilçemizde Kayseri-Pınarbaşı yolu arasında bir trafik kazası meydana geldi. Kaza İstanbul'dan Diyarbakır'a Suriyeli Göçmenleri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak kaza yapması sonucu meydana geldi. Edindiğimiz bilgilere göre otobüste 38'i Suriyeli 2'si sürücü 5 de Jandarma personelimiz olmak üzere toplamda 45 bulunuyordu. 38 Suriyeli 'den 2 Suriyeli olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. 10 Suriyelide ağır yaralı durumda. Bunlardan bazılarını bölge hastanelerine sevk ettik. 5 jandarma personelimizden de 3'ü yaralı. 2 jandarma personelimizi tedbir amaçlı Kayseri'ye sevk etmiş durumdayız. Bilgi almak için Gürün Devlet Hastanesine geldik. Toplamda 30 civarında da yaralı var. Toplamda da 16 yaralı bölge hastanelerimize sevk ettik. Bazıları ileri tetkik için bazıları tedbir amaçlı. Son durum bu şekilde. Olay adli olarak soruşturuluyor. Havanın yağışı olması yolun kaygan olması kazaya sebebiyet vermiş olabilir. Ama konu soruşturuluyor.

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