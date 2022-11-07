Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten otobüs kazası açıklaması! 2 ölü, 10'u ağır 40 yaralı | Video
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 10’u ağır 40 kişinin yaralandığı kazanın soruşturulduğunu söyledi.