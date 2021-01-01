Video Yaşam Sivas'ta geriatri bölümü sağlık çalışanları, yeni yılı koronavirüs halayı ile böyle kutladılar | Video

Sivas'ta geriatri bölümü sağlık çalışanları, yeni yılı koronavirüs halayı ile böyle kutladılar | Video

Sivas'ta geriatri bölümü sağlık çalışanları, yeni yılı koronavirüs halayı ile böyle kutladılar | Video
01.01.2021 | 11:56

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Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) çalışan koronavirüs ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, hazırladıkları özel beste eşliğinde oynayarak yeni yıla girdi.

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Sivas'ta koronavirüs ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, hazırladıkları özel beste eşliğinde oynayarak yeni yılı karşıladı. Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi için özel olarak ayrılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, koruyucu kıyafetlerle 'Korona, var git kendi yoluna', 'Herkes baksın yoluna, korona, korona' sözlerini içeren müzik eşliğinde oynadı. Pandemi sürecinde mücadelede fedakarca görev yapan bir grup koruyucu kıyafetli sağlık çalışanı da 'Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2 Evde Kal' yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutladı. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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