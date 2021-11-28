Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
Sobadan sızan gazdan zehirlenen koca öldü; eşi hastanede | Video 28.11.2021 | 14:39
02:14
01:56
Adana'da 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi | Video 28.11.2021 | 13:08
02:19
Hırsızlar iki caminin tüm musluklarını çaldı | Video 28.11.2021 | 14:13
00:50
08:12
Adana'dan ABD'ye uzanan federal ajanlık hikayesi | Video 28.11.2021 | 13:52
02:46
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı | Video 28.11.2021 | 13:43
01:22
Makas attı, polisi görünce aracı bırakıp kaçtı | Video 28.11.2021 | 13:28
00:27
Isıtıcıda su kaynattı, ablasının yüzünü yaktı | Video 28.11.2021 | 13:19
06:06
04:29
04:43
03:52
01:58
Bursa’da lodos çatıları uçurdu, evler ve arabalar zarar gördü | Video 28.11.2021 | 12:43
02:54
04:02
Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu | Video 28.11.2021 | 11:54
02:50
01:58
Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı | Video 28.11.2021 | 11:32
01:07
Artvin'de park halindeki otomobil, alev alev yandı | Video 28.11.2021 | 11:00
00:39
Şile’de seraya çevrilen evde 94 kök Hint keneviri ele geçirildi | Video 28.11.2021 | 11:22
KIRIKKALE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ramazan Şaşmaz (61) hayatını kaybetti, eşi Esme Şaşmaz ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babasından haber alamayan Mülazım Şaşmaz, eve giderek kapıyı çaldı. Uzun süre açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri giren Mülazım Şaşmaz, annesi Esme Şaşmaz'ın zor nefes aldığını, babası Ramazan Şaşmaz'ın ise yatağında hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Şaşmaz'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Nefes almakta zorlanan Esme Şaşmaz ise Yüksek İhtisas Hastanesinde tedaviye alındı. Ramazan Şaşmaz'ın ölüm haberini alarak eve gelen yakınları fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.