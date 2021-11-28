Video Yaşam Sobadan sızan gazdan zehirlenen koca öldü; eşi hastanede | Video
Sobadan sızan gazdan zehirlenen koca öldü; eşi hastanede | Video

Sobadan sızan gazdan zehirlenen koca öldü; eşi hastanede | Video

28.11.2021 | 14:39

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KIRIKKALE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ramazan Şaşmaz (61) hayatını kaybetti, eşi Esme Şaşmaz ise hastanede tedaviye alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babasından haber alamayan Mülazım Şaşmaz, eve giderek kapıyı çaldı. Uzun süre açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri giren Mülazım Şaşmaz, annesi Esme Şaşmaz'ın zor nefes aldığını, babası Ramazan Şaşmaz'ın ise yatağında hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Şaşmaz'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Nefes almakta zorlanan Esme Şaşmaz ise Yüksek İhtisas Hastanesinde tedaviye alındı. Ramazan Şaşmaz'ın ölüm haberini alarak eve gelen yakınları fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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