Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı | Video

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde 5 kişi bir adamı feci şekilde dövdü. Yaşanan kavga anlarında dayaktan kaçmak isteyen adam bir otelin resepsiyonuna sığınırken olay anları saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bir adamı 5 kişi birden henüz bilinmeyen bir şekilde feci şekilde darp etti. Yaşanan anlarda dakikalarca dayak yiyen adam çareyi bir otelin resepsiyonuna sığınmakta buldu. Otelin içerisine de saldırmaya devam eden zanlılar, şahsın kıyafetlerini ve iç çamaşırını parçaladı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.