Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga Matrix filmini anımsattı | Video
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Antalya’da sokak ortasındaki taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada taraflar hızını alamayıp birbirlerine bavul attıkları da görüntülere yansıdı.
Kavga öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. İki taraf sokak ortasında birbirlerine hem sopalarla hem de kaldırım taşlarıyla saldırdı. Öfkeli gruptan bazıları, karşı tarafa bavul attığı görüldü. Kavgada, tarafların birbirlerine attıkları kaldırım taşından korunma çabası ise ünlü aktör Keanu Reeves'in oynadığı 1999 yapımı Matrix filminin efsanevi kurşun sahnesini akıllara getirdi. Çevredekilerin film gibi izlediği kavganın tarafları, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.