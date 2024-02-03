Sokaktaki araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı | Video 03.02.2024 | 10:47 Bursa’da gece saatlerinde bir şahıs, sokakta bulunan otomobillere zarar verdi. O anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs sokaktan geçerken park halindeki otomobilleri çizdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adamın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.Araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şoka girerken, polis merkezine müracaat ederek şahıstan şikayetçi oldu. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip şahsı yakalamak için çalışma başlattı.