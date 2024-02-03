Sokaktaki araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı | Video
Bursa’da gece saatlerinde bir şahıs, sokakta bulunan otomobillere zarar verdi. O anlar kameralara yansıdı.
Araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şoka girerken, polis merkezine müracaat ederek şahıstan şikayetçi oldu. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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