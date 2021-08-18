Son dakika! 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, intihar etmedi mi? Arkadaşı, ablası gibi ifade vermiş! | Video
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Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulunduktan 1 hafta sonra annesine veda mesajı gönderip yaşamına son verdiği idda edilen Eda Nur Kaplan'ın intihar etmemiş olabileceği öğrenildi.