Video Yaşam Son dakika! 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, intihar etmedi mi? Arkadaşı, ablası gibi ifade vermiş! | Video

Son dakika! 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, intihar etmedi mi? Arkadaşı, ablası gibi ifade vermiş! | Video

Son dakika! 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, intihar etmedi mi? Arkadaşı, ablası gibi ifade vermiş! | Video
18.08.2021 | 11:43

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Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulunduktan 1 hafta sonra annesine veda mesajı gönderip yaşamına son verdiği idda edilen Eda Nur Kaplan'ın intihar etmemiş olabileceği öğrenildi.

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