SON DAKİKA: Adıyaman'da genç kızların saç saça baş başa utanç verici kavgası kamerada | Video
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Son Dakika Haberleri... Adıyaman’da iki grup genç kız sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup genç kız arasında tartışma çıktı. Daha sonra birbirine saldıran kızların kavgası cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Saç saça baş başa kavga eden genç kızlar vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.