Son Dakika: Ankara-Konya karayolunda feci kaza: ölü ve yaralılar var | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Adana'da su kuru faciası: 4 ölü | Video 03.08.2020 | 17:18
01:20
00:36
Muğla’da kilometrelerce araç kuyruğu | Video 03.08.2020 | 16:41
00:29
Son Dakika: Ankara-Konya karayolunda feci kaza: ölü ve yaralılar var | Video 03.08.2020 | 16:26
04:40
00:21
00:08
Lüks aracı çalıp fidye isteyen zanlı tutuklandı | Video 03.08.2020 | 14:20
01:56
Son Dakika: Marmaris'te tatilci yoğunluğu | Video 03.08.2020 | 13:40
01:24
İBB, park alanlarını satışa çıkardı | Video 03.08.2020 | 13:36
24:15
01:17
İstanbul’da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu | Video 03.08.2020 | 12:55
04:39
03:37
03:54
02:34
00:28
02:52
Son dakika: Hakkari'de korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı | Video 03.08.2020 | 11:13
02:38
00:25
İstanbul'da otoyolun ortasındaki şoke eden mangal keyfi kamerada | Video 03.08.2020 | 10:27
Son dakika haberi... Ankara - Konya karayolunda otomobil TIR'a arkadan çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var.