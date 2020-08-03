Video Yaşam Son Dakika: Ankara-Konya karayolunda feci kaza: ölü ve yaralılar var | Video

Son Dakika: Ankara-Konya karayolunda feci kaza: ölü ve yaralılar var | Video

Son Dakika: Ankara-Konya karayolunda feci kaza: ölü ve yaralılar var | Video
03.08.2020 | 16:26

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Son dakika haberi... Ankara - Konya karayolunda otomobil TIR'a arkadan çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var.

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