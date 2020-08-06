Video Yaşam Son Dakika: Antalya'da iğrenç olay! Erkek çocuğunu taciz ederken yakaladıkları sapığı... | Video

Son Dakika: Antalya'da iğrenç olay! Erkek çocuğunu taciz ederken yakaladıkları sapığı... | Video

Son Dakika: Antalya'da iğrenç olay! Erkek çocuğunu taciz ederken yakaladıkları sapığı... | Video
06.08.2020 | 15:23

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Son dakika haberi... Antalya'da esnafın 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 55 yaşındaki E.K. isimli sapığı yakalayıp polise teslim etme anlarının görüntüleri ortaya çıktı...

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Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulanan bir iş yerinde meydana geldi. İşyerinin güvenlik kamerasında inceleme yapan işyeri sahibi, E.K.'nın, H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiğini fark etti. Görüntüyü izlediği sırada E.K.'nın işyerine geldiğini fark eden işyeri sahibi, çalışanlarına adamı yakalatıp, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, polis otosuna bindireceği sırada esnaf tepki gösterdi. Esnafın tepkisi üzerine polis, şüpheliyi hızla ekip otosuna bindirip kapısını kapattı.


Aynı sokakta işyeri sahibi olan ve olayın şokunu yaşayan Ahmet Dağ, "'Çocukları taciz eden birisi var' deyince koşup geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor. Uygun olmayan şeyler yapmış. Polisi aradım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yeryüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi.

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