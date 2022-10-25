Video Yaşam SON DAKİKA | Antalya’da scooter faciası! Liseli Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı’nın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video
SON DAKİKA | Antalya’da scooter faciası! Liseli Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı’nın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video

SON DAKİKA | Antalya’da scooter faciası! Liseli Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı’nın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video

25.10.2022 | 19:51

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SON DAKİKA | Antalya’da scooter faciası! Liseli Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı’nın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 08:10
SON DAKİKA | Antalya’da scooter faciası! Liseli Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı’nın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 25.10.2022 | 19:51
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Son dakika haberi… Tarihler 22 Ekim'i gösterdiğinde Antalya'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Otomobilin çarpması sonucu scooterda bulunan lise son sınıf öğrencisi Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18) hayatlarını kaybetti. Sürücü Muhammed Can Gülmez'in tutuklandığı feci kazada polisin tuttuğu rapor ortaya çıktı. Rapordaki detaylar şoke ederken feci kazanın ise güvenlik ve mobese kameralarına yansıdı. İşte dehşete düşüren o görüntüler…

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