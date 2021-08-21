Video Yaşam SON DAKİKA: Balıkesir'de yürekleri yakan olay! Dört gündür kayıp olan genç kızdan acı haber

SON DAKİKA: Balıkesir'de yürekleri yakan olay! Dört gündür kayıp olan genç kızdan acı haber

SON DAKİKA: Balıkesir'de yürekleri yakan olay! Dört gündür kayıp olan genç kızdan acı haber
21.08.2021 | 12:00

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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 18 Ağustos günü evinden sadece kimliğini alarak kayıplara karışan 17 yaşındaki H.T.C.’nin cesedi ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Yörücekler Barajı’nın sulama kanalında bulundu. Genç kızın cesedini sulama kanalına su vermek için barajın kapaklarını açmak için gelen sulama birliği görevlisi buldu.

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Edinilen bilgiye göre Bigadiç'te Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi H.T.C. 18 Ağustos günü sabah saat 08.30'da cep telefonunu bırakıp sadece kimliği ile evinden ayrıldı. Genç kızın o gün evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışma ile H.T.C.'nin aynı gün bir marketten meyveli yoğurt , kraker aldığı kamera kayıtlarından belirlendi ve ticari bir taksiyle ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Yörücekler Barajı'na gittiği öğrenildi. Arkadaşlarına attığı mesajların intihar şüphesi uyandırması sonrasında Yörücekler Barajı'nda AFAD, İtfaiye, Jandarma, Sulama Birliği ve Çiftçi Mallarını Koruma Birliği'nden oluşan ekipler barajda geniş çaplı arama faaliyeti başlattı. Ekipler 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde baraj göleti ve çevresinde yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamadı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıçların ve arama ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca arama çalışmaları sonlandırıldı. Genç kızın acı haberi ise bugün geldi. Barajdan kanala su vermek için gelen Sulama Birliği görevlisi genç kızın cansız bedenini baraj kapaklarında bularak Jandarma ve emniyete haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri genç kızın cesedini kanaldan çıkardı. Olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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