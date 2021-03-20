SON DAKİKA: Bolu'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3 yaralı | Video

Son dakika haberleri... Bolu'nun Gerede ilçesi D-100 Karayolu'nda yolcu otobüsü, arızalandığı için yolun sağ şeridinde duran kamyona çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Karabük ve Bolu arasındaki Kemikli rampası mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden 11 AY 633 plakalı kamyonun sürücüsü İsmail Türkoğlu, araç arıza yapınca yolun sağ şeridinde durdu. Bu sırada Kars-İstanbul seferini yapan Erkan Demir yönetimindeki 34 DG 3636 plakalı yolcu otobüsü, arkadan kamyona arkadan çarptı. İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, içerisinde toplam 17 yolcu bulunan otobüsteki İsmail Can Adıgüzel, Recep Can Adıgüzel ve Cesim Kaya isimli yolcular yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Araç geçişleri, polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, soruşturma sürüyor.



MECBUREN ÇARPMAK ZORUNDA KALDIM

Yolcu otobüsünün sürücüsü Erkan Demir, kazayla ilgili, Sağ şeritte arıza yapmış. Alkollüymüş zaten. Solumda da araba vardı. Sol tarafa da geçemedim. Mecburen sağ tarafı çarpmak zorunda kaldım dedi.

