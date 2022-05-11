Video Yaşam SON DAKİKA! Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video
SON DAKİKA! Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video

SON DAKİKA! Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video

11.05.2022 | 11:34

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SON DAKİKA: İstanbul'da tramvayla İETT otobüsü çarpıştı! Olay yerinden ilk görüntüler... 11.05.2022 | 10:24

İstanbul Fatih'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaralandı.

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