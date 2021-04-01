Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Haliç'te şaşkına çeviren olay! Yüzerek karşıya geçen köpek kamerada...

SON DAKİKA: İstanbul Haliç'te şaşkına çeviren olay! Yüzerek karşıya geçen köpek kamerada...

SON DAKİKA: İstanbul Haliç'te şaşkına çeviren olay! Yüzerek karşıya geçen köpek kamerada...
01.04.2021 | 11:44

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Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu Hasköy'den denize giren köpek, Balat'tan karaya çıktı. Köpeğin Haliç'i geçme anı gemi kaptanı tarafından görüntülendi. Görüntülerde, köpeğin Balat?a doğru yüzmesi ve karaya çıkması görülüyor. Balat sahilde bekleyen vatandaşlar köpeği sahile çıkarmak için bekliyor.

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