Video Yaşam Adana'da pencereden kaçarken polisle karşılaşan kumarbazların gülümseten panik görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

Adana'da pencereden kaçarken polisle karşılaşan kumarbazların gülümseten panik görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

Adana'da pencereden kaçarken polisle karşılaşan kumarbazların gülümseten panik görüntüleri sosyal medyada olay oldu!
01.04.2021 | 10:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Koronavirüs karantinasında olması gereken aşçı pavyonda yemek yaparken yakalandı 03:11
Koronavirüs karantinasında olması gereken aşçı pavyonda yemek yaparken yakalandı 01.04.2021 | 11:04
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada | Video 02:54
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada | Video 01.04.2021 | 10:14
İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada | Video 02:52
İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada | Video 01.04.2021 | 10:32
İstanbul Sancaktepe'de makas atmaya çalışan sürücünün yaptığı feci kaza kamerada! 00:13
İstanbul Sancaktepe'de makas atmaya çalışan sürücünün yaptığı feci kaza kamerada! 01.04.2021 | 10:17
Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada | Video 00:55
Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada | Video 01.04.2021 | 10:32
Kocaeli'nin Kandıra açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı 00:30
Kocaeli'nin Kandıra açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı 01.04.2021 | 10:18
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Nisan 2021 Perşembe atv izle! Kayıp kız çocukları nerede? Müge Anlı'da son dakika... 06:49
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Nisan 2021 Perşembe atv izle! Kayıp kız çocukları nerede? Müge Anlı'da son dakika... 01.04.2021 | 10:24
Adana'da pencereden kaçarken polisle karşılaşan kumarbazların gülümseten panik görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 00:25
Adana'da pencereden kaçarken polisle karşılaşan kumarbazların gülümseten panik görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 01.04.2021 | 10:16
Kumar baskınında güldüren görüntü. Polisi görünce kaçacak yer aradılar | Video 00:35
Kumar baskınında güldüren görüntü. Polisi görünce kaçacak yer aradılar | Video 01.04.2021 | 10:14
Son dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırısı! 03:58
Son dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırısı! 01.04.2021 | 09:58
Eski sevgilisinin arkadaşını rehin aldı, boğazına bıçak dayayıp video çektirdi | Video 00:25
Eski sevgilisinin arkadaşını rehin aldı, boğazına bıçak dayayıp video çektirdi | Video 01.04.2021 | 09:58
Van-Yüksekova karayolunda heyelan | Video 01:59
Van-Yüksekova karayolunda heyelan | Video 01.04.2021 | 09:40
Son dakika! Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında yangın paniği! Seferler durdu | Video 01:06
Son dakika! Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında yangın paniği! Seferler durdu | Video 01.04.2021 | 09:40
SON DAKİKA: Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan'dan Uludağ'da yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama 03:06
SON DAKİKA: Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan'dan Uludağ'da yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama 01.04.2021 | 09:37
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'da trafik magandası dehşeti kamerada... Tekme tokat dövdü! 00:37
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'da trafik magandası dehşeti kamerada... Tekme tokat dövdü! 01.04.2021 | 09:37
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'deki silahlı çatışma dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü 2 yaralı 02:26
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'deki silahlı çatışma dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü 2 yaralı 01.04.2021 | 08:23
İstanbul Küçükçemece'de 3 katlı binada yangın! 06:05
İstanbul Küçükçemece'de 3 katlı binada yangın! 01.04.2021 | 09:02
Jandarma ekiplerinin İstanbul'daki nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 41 kilo eroin ele geçirildi 02:05
Jandarma ekiplerinin İstanbul'daki nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 41 kilo eroin ele geçirildi 01.04.2021 | 09:02
SON DAKİKA: İstanbul'da metro seferleri aksadı vatandaşlar yollarda kaldı! 00:38
SON DAKİKA: İstanbul'da metro seferleri aksadı vatandaşlar yollarda kaldı! 01.04.2021 | 09:02
Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu 02:03
Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu 01.04.2021 | 08:23

Adana'da baskında büyük panik yaşayan ve pencereden kaçmaya çalışırken polislerle karşılaşan kumarbazların görüntüleri sosyal medayada da ilgi çekti!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'da geçen ay kumar oynandığı tespit edilen 44 ayrı adrese yapılan baskında 330 kişiye 884 bin 765 TL ceza kesildi. Kahvehanelerden birine yapılan baskında polisi gören kişilerin, pencereden kaçmaya çalıştığı ve burada da polisle burun buruna geldiği anlar polis kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü?ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mart ayında, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle kumar oynandığı belirlenen evlere operasyon düzenledi. 44 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 330 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 844 bin 765 TL para cezası uyguladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 24 bin 650 TL para, 3 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.


Kahvehanelerden birine yapılan baskın sırasında içerideki kişiler, polisi görünce pencereden kaçmaya çalıştı, ancak burada da polisle burun buruna geldi. Kumar oynarken suçüstü yapılan kişilerin, kahvehane içerisinde koşuşturmaları kameralara yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA