Video Yaşam Son Dakika: İzmir Torbalı'da korkutan yangın! Kozmetik fabrikası alev alev yandı | Video
Son Dakika: İzmir Torbalı'da korkutan yangın! Kozmetik fabrikası alev alev yandı | Video

Son Dakika: İzmir Torbalı'da korkutan yangın! Kozmetik fabrikası alev alev yandı | Video

17.09.2022 | 12:22

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Son dakika haberi: İzmir'in Torbalı ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alevler ve duman gökyüzünü kapladı.

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