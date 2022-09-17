Son Dakika: İzmir Torbalı'da korkutan yangın! Kozmetik fabrikası alev alev yandı | Video
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Son dakika haberi: İzmir'in Torbalı ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alevler ve duman gökyüzünü kapladı.