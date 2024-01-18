Video Yaşam Son Dakika: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem | Video
Son Dakika: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem | Video

Son Dakika: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem | Video

18.01.2024 | 09:36

Son dakika haberi: AFAD Kayseri’de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Son dakika: AFAD Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahyalı'da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şükürler olsun depremden dolayı yaşanan herhangi bir olumsuzluk yok. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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