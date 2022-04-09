Video Yaşam SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...
SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

09.04.2022 | 17:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Malatya’da 5,2’lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 01:49
SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 09.04.2022 | 17:17
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 01:50
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 09.04.2022 | 16:57
Kampüste gündem yine başıboş köpekler! 00:11
Kampüste gündem yine başıboş köpekler! 09.04.2022 | 16:15
İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada! 00:35
İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada! 09.04.2022 | 14:25
Evine girdiği kadının gasp ettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti 01:00
Evine girdiği kadının gasp ettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti 09.04.2022 | 13:09
Bursa’da genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada 00:16
Bursa'da genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada 09.04.2022 | 13:29
İstanbul’da ünlü zincir markette skandal görüntü! Fareler raflardan indirdikleri ürünleri böyle götürdü... 02:09
İstanbul'da ünlü zincir markette skandal görüntü! Fareler raflardan indirdikleri ürünleri böyle götürdü... 09.04.2022 | 13:34
Midye avcıları suçüstü yakalandı! 00:08
Midye avcıları suçüstü yakalandı! 09.04.2022 | 13:30
Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan ’Törpü’ operasyonu kamerada! 5 gözaltı 02:23
Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan 'Törpü' operasyonu kamerada! 5 gözaltı 09.04.2022 | 13:00
Yeni taksimetrelerde dudak uçuklatan tarife kamerada 00:43
Yeni taksimetrelerde dudak uçuklatan tarife kamerada 09.04.2022 | 12:11
Cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına böyle çarptı 01:01
Cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına böyle çarptı 09.04.2022 | 11:39
Samsun’da pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı 00:49
Samsun'da pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı 09.04.2022 | 11:39
Bursa’da köpek dehşeti! Okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı! O anlar kamerada 01:12
Bursa'da köpek dehşeti! Okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı! O anlar kamerada 09.04.2022 | 10:08
Tekirdağ Çorlu’da pazar yerindeki pompalı tüfekli saldırısı kamerada 01:39
Tekirdağ Çorlu'da pazar yerindeki pompalı tüfekli saldırısı kamerada 09.04.2022 | 10:08
İstanbul’da cep telefonunu bomba gibi patlatan tornavidalı müdahale kamerada! 00:40
İstanbul’da cep telefonunu bomba gibi patlatan tornavidalı müdahale kamerada! 09.04.2022 | 10:08
Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz 02:45
Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz 09.04.2022 | 09:17
İstanbul Sultangazi’de şoke eden hırsızlık! 100 binanın doğalgaz kutularından... 03:56
İstanbul Sultangazi'de şoke eden hırsızlık! 100 binanın doğalgaz kutularından... 09.04.2022 | 10:08
Kırıkkale’de kumar baskınında şaşırtan tepki Çek baba çek, vallahi televizyona çıktık 02:13
Kırıkkale'de kumar baskınında şaşırtan tepki "Çek baba çek, vallahi televizyona çıktık" 09.04.2022 | 09:17
Kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı ’Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum’ dedi 01:47
Kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı 'Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum' dedi 09.04.2022 | 09:17
İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yolculuk 00:24
İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yolculuk 09.04.2022 | 09:17

Son dakika haberleri... Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Malatya'daki 5,2'lik deprem sonrası canlı yayınla ilk görüntüler...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA