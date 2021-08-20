SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberleri... Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan müdahale başlatıldı.

Muğal Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Sarp bölgedeki yangına 8 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.İlçenin Yangı Mahallesi'nde, 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 günde kontrol altına alınabilmişti.