SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:55
Trabzon'da lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 20.08.2021 | 16:40
05:06
Kırşehir'de koronavirüs aşısı olan 12 yaşındaki Ahmet'ten 'Aşı' çağrısı 20.08.2021 | 15:33
01:47
Bitlis'te Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar kamerada 20.08.2021 | 15:33
00:20
SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2021 | 15:42
02:54
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim” | Video 20.08.2021 | 15:20
02:29
01:07
01:57
Selde yıkılan köprünün yerine 36 metrelik panel köprü inşa ediliyor | Video 20.08.2021 | 14:54
02:01
Müşteri gibi geldi, belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı | Video 20.08.2021 | 14:22
03:49
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet kamerada | Video 20.08.2021 | 13:29
02:16
00:38
00:52
Kırmızı ışıkta duramayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 20.08.2021 | 13:04
04:22
Otomobili önce tamir etti sonra çaldı! O anlar kamerada | Video 20.08.2021 | 11:52
03:16
Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu | Video 20.08.2021 | 11:35
00:33
Mardin Kızıltepe'de taşlı- sopalı kavga kamerada: 4 yaralı 20.08.2021 | 11:10
01:20
SON DAKİKA: İstanbul'da TIR şoförü dehşeti! Yol kesip böyle saldırdılar... 20.08.2021 | 11:10
04:50
Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü | Video 20.08.2021 | 10:47
02:26
Sokak ortasında bıçaklı, tekme tokat velayet kavgası kamerada | Video 20.08.2021 | 10:47
01:18
Koca şiddetinden kaçtı, babası tarafından bıçaklandı | Video 20.08.2021 | 10:25
Son dakika haberleri... Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan müdahale başlatıldı.
Muğal Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Sarp bölgedeki yangına 8 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.
İlçenin Yangı Mahallesi'nde, 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 günde kontrol altına alınabilmişti.