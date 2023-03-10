Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı! | Video
Son dakika... Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında yeni gelişme. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi’nde görülen davada karar çıkması bekleniyor. Haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı’nın yargılandığı davada karar verildi.
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