Video Yaşam Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı! | Video
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı! | Video

Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı! | Video

10.03.2023 | 15:45

Son dakika... Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında yeni gelişme. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi’nde görülen davada karar çıkması bekleniyor. Haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı’nın yargılandığı davada karar verildi.

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