Son dakika! Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
03:35
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü | Video 11.01.2021 | 10:30
00:13
00:38
10:37
01:44
Köye inen kurt sürüsü 2 köpeği böyle telef etti | Video 11.01.2021 | 09:50
02:48
İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada | Video 11.01.2021 | 09:59
07:59
Çorum'da kuraklığın boyutunu gösteren ürkütücü görüntüler | Video 11.01.2021 | 09:45
03:35
04:30
01:44
00:44
Son dakika! Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü | Video 11.01.2021 | 09:36
01:41
01:27
00:44
04:05
07:19
02:11
Irak’ta hükümet karşıtı protesto: 1 ölü, 33 yaralı | Video 11.01.2021 | 09:04
02:21
6 kişinin yaralandığı komşu kavgası kamerada | Video 11.01.2021 | 08:53
01:27
İki araç kaza yaptı, biri savrulup motosikletli kuryeye çaptı | Video 11.01.2021 | 08:55
Sultangazi'de 5 katlı bir binanın birinci katının balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmazken itfaiyenin çalışması sürüyor.
Sultangazi'de 5 katlı bir binanın birinci katının balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmazken itfaiyenin çalışması sürüyor.