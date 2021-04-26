Video Yaşam SON DAKİKA: Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'nin dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'nin dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'nin dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı!
26.04.2021 | 13:07

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Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'nin (41) lüks yaşantısı dikkat çekti. Emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 1,5 milyon lira olduğunu anlatan İlker B.'nin oynattığı dansöze para takarken görüntüsü ortaya çıktı.

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Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Kripto para işlem platformu 'Vebitcoin.com.', içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Firmadan kapanmaya ilişkin yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."


Olayın ardından Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan Vebitcoin'in CEO'su İlker B., 22 Nisan gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediği ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri, adrese sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik" dedi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.


Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., polis tarafından gözaltına alındı. İlker B., ile birlikte çete içinde 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.


Şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.


'PANİK YOK' TWEET'İ
Gözaltına alınan İlker B.'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor. Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri süren İlker. B., ile eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker - Güliz B., çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.


'BİR ANDA HERKES PARASINI İSTEYİNCE FAALİYETİ DURDURDUK'
23 Nisan'da gözaltına alınan İlker B.'nin Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam eden sorgusunda, "Ben birçok kişinin parasını ödedim. Thodex olayının ardından bizden kripto para alanlar paralarını istemeye başladı. Bir anda herkes saldırınca bizde faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık" dediği öğrenildi. İfadesinde aylık geliri 1 milyon 500 bin lira olan 'Baron' lakaplı CEO' İlker B.'nin dansöz oynatırken görüntüleri ortaya çıktı. Mağdurlardan Emre Ural?ın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde şüphelinin, oynattığı dansöze para takarken neşe tavırları dikkat çekti.


Öte yandan Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra Google Trends verilerine göre, Vebitcoin kelimesinin en çok arandığı iller arasında Muğla'nın ilk 5 içerisinde yer almaması dikkat çekti. Birinci sıradaki Hakkari'yi sırasıyla Siirt, Mersin, Edirne, Iğdır, Van, Kars, Ordu, Muğla ve Muş illeri takip etti.

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