Video Yaşam Sosyal medya gündeminin yüzde 47'si sahte | Video

Sosyal medya gündeminin yüzde 47'si sahte | Video

Sosyal medya gündeminin yüzde 47'si sahte | Video
05.06.2021 | 19:43

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Sosyal medya gündeminin yüzde 47'si sahte | Video 02:51
Sosyal medya gündeminin yüzde 47'si sahte | Video 05.06.2021 | 19:43
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İstanbul'da temizlik görevlisinden örnek davranış... İçinde bin 500 euro bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı 05.06.2021 | 09:43
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Sosyal medya gündeminin yüzde 47'sinin sahte olduğu ortaya çıktı. Detaylar A Haber'de...

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