Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti, gasp edildi | Video

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Arnavutköy’de sosyal medya üzerinden tanıştığı kızın çağırdığı metruk binaya giden 2 kişi saldırıya uğrayarak gasp edildi. Polis ekipleri gasp çetesi üyelerini sosyal medya üzerinden konuşarak kıskıvrak yakaladı. Yakalanan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KIZLARIN OYUNUNA GELEN 2 KİŞİ, GASP EDİLDİ
Sosyal medyadan tanıştıkları kızlar ile metruk bir inşaatta alkol içmek isteyen 2 arkadaş hiç tanımadığı 4 kişi ile karşılaştı. Kızları olay yerinden uzaklaştıran 4 gaspçı Adem K. ve Ali K.'yi önce darp etti sonra ceplerinde bulunan telefon ve paralı aldıktan sonra Adem K.'yı bıçakla yaraladı. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken, Adem K. ve Ali K. inşaattan çıkarak taksi ile Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastane polisinin şüphesi üzerine yapılan araştırmada 2 kişinin gasp edildiği ortaya çıktı.
POLİS SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TUZAĞA DÜŞÜRDÜ
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın yaşandığı alanda herhangi bir kamera görüntüsü olmaması nedeni ile şahısların tespiti konusunda zorluk çeken ekipler, dedektif gibi sosyal medya üzerinden 2 kişiyi tuzağa düşüren kızlara ulaşarak onların tekniği ile gasp çetesini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan konuşma üzerine Arnavutköy'de bulunan bir kafede olduğu tespit edilen Emre T. ve Rabia İ.'nin yapılan üst aramasında gasp sonucunda 2 kişiden alınan cep telefonları çıktı.
POLİSE SİLAH ÇEKEN ŞÜPHELİLER BÖYLE YAKALANDI
Polis ekipleri yakaladığı Emre T. ve Rabia İ'den olaya karışan diğer şüpheliler Yunus K. , Mustafa Ç. ve Yasin K.'yı öğrendi. Şüphelilerin yerini tespit eden polisler harekete geçerek, şahıslar yürüdükleri esnada dur ihtarı yapıp yakalamak istedi. Şahıslar silah çekerek polislerden kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşanan kovalamaca anı ve zanlıların yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.
"POLİS HAVAYA ATEŞ AÇINCA HEMEN KENDİSİNİ YERE ATTI"
Zanlıların yakalanma anında olay yerinde olan mahalle esnafı İbrahim Kılıç, "Ben burada esnafım arkadaşımla içeride otururken bir silah sesi gelmeye başladı. Birisi polise silah çekmiş biz polis olduğunu anlamadık o esnada diğeri koşarak kaçmaya başladı. Polis havaya ateş açınca hemen kendini yere attı polis kelepçe ile tutukladı. Bildiğim kadarı ile bıçaklayarak gasp etmişler polislerde burada yakalamışlar" dedi.