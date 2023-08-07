Video Yaşam Soyguncuları camdan sandalye ve saksı atarak engellediler... O anlar kamerada | Video
Soyguncuları camdan sandalye ve saksı atarak engellediler... O anlar kamerada | Video

Soyguncuları camdan sandalye ve saksı atarak engellediler... O anlar kamerada | Video

07.08.2023 | 14:52

İstanbul Zeytinburnu’nda lüks araçla tekstil mağazasını soymaya gelen yüzleri maskeli 5 şüpheliye bina sakinleri müdahale etti. Mağazadan çıkardıkları çelik kasayı sokağın ortasında bırakan şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Bina sakinlerinin sandalye, saksı ve demir sopalı müdahalesi güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün Telsiz Mahallesi İmdat Toraman Caddesi'nde saat 05.50'de meydana geldi. İddialara göre, yüzleri maskeli 5 şüpheli, beyaz lüks bir araçla cadde üzerindeki bir tekstil mağazasının önüne geldi. Araçtan inen şüpheliler, mağazanın kepengini kırdıktan sonra içeri girdi. Yazıhanenin kapısını da kırarak içeride bulunan kasayı dışarı çıkardılar. Mağazanın alarmı çalmaya başlayınca bina sakinleri uyanarak dışarı çıktı. Soygun girişimini gören komşular camlarından sandalye, saksı ve bardak fırlattı. Camdan atılan sandalye bir şüphelinin sırtına isabet etti. Binadan çıkan 2 kişi de demir sopalarla şüphelilerin üstüne yürüdü. Bina sakinlerine silah doğrultan şüpheliler, çelik kasayı olay yerinde bırakarak geldikleri araçla uzaklaştı.

Alarm sisteminin uyarı vermesi üzerine işyeri sahibi Kadir Nazik olay yerine geldi. Çelik kasanın sokakta olduğunu gören Nazik, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİYLE ÖNLENEN SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA
Soygun girişimi caddede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kepengi kırarak mağazanın içine girdiği ve çelik kasayı dışarı çıkardıkları görülüyor. Bina sakinleri camdan attıkları eşyalar ve demir sopayla şüphelileri müdahale ediyor. Şüpheliler daha sonra araca binerek kaçıyor.

"İŞYERİNE GELDİĞİMDE KASAYI BIRAKIP GİTMİŞLERDİ"
Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Kadir Nazik, "Pazar sabahı 05.50 sıralarında evimde uyumaktaydım. Alarmın ötmesi üzerine merkez sisteminden haber geldi. Ben de kamera görüntülerine bakınca içerideki hareketliliği gördüm. Apar topar işyerime geldim. İşyerine geldiğimde kasayı bırakıp gitmişlerdi. Beni ilk komşum aradı" dedi.

"SAKSI, BARDAK VE SANDALYE ATIYORLAR"
Şüphelilerin 5 kişi olduğunu söyleyen Nazik, "Kamera görüntülerini izlediğimde 5 kişi olduklarını gördüm. Beyaz lüks araçla geliyorlar. Yüzleri kapalı, maskeli ve eldivenliler. İçeriye girmeden önce kepengi kırıyorlar. Sonra kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Yazıhaneye doğru yöneliyorlar. Ofisin kapısını kırıyorlar. Kasayı çekip sürükleyip dışarı atıyorlar. Tam arabaya atmaktayken komşular, bina sakinleri müdahale diyorlar. Saksı, bardak ve sandalye atıyorlar. Sandalye birinin sırtına isabet ediyor. Komşulara silah doğrultuyor" şeklinde konuştu.

"KOMŞULARIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Komşuların müdahalesinden söz eden Kadir Nazik, "Bizim işyerimizin üstünde bulunan 2 komşumuz sopalarla müdahale ediyorlar. O anda bırakıp kaçıp gidiyorlar. Bu şekilde gelişiyor. Kepengimizi, camlarımızı, kapımızı kırdılar. Televizyonumuz zarar gördü. Zararımız bunlar. Verilmiş sadakamız varmış. Kasanın içinde ufak tefek hasılat vardı. Evraklarımız vardı. Ben komşularıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Allah herkese böyle komşular nasip etsin. Cesaretli ve yürekliler. Emniyete gittik şikayetçi olduk. Polis araştırmaya devam ediyor" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Soyguncuları camdan sandalye ve saksı atarak engellediler... O anlar kamerada | Video 10:11
Soyguncuları camdan sandalye ve saksı atarak engellediler... O anlar kamerada | Video 07.08.2023 | 14:52
Arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan 15 yaşındaki çoban hayatını kaybetti | Video 01:05
Arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan 15 yaşındaki çoban hayatını kaybetti | Video 07.08.2023 | 15:00
Son Dakika: Kocaeli’de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 01:49
Son Dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 07.08.2023 | 14:58
Vefat eden emekli Tümgeneral Özdeğirmenci toprağa verildi | Video 01:05
Vefat eden emekli Tümgeneral Özdeğirmenci toprağa verildi | Video 07.08.2023 | 14:54
Pencereden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti | Video 00:38
Pencereden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti | Video 07.08.2023 | 14:10
Narkotikten sokak satıcılarına operasyon: 25 gözaltı | Video 00:50
Narkotikten sokak satıcılarına operasyon: 25 gözaltı | Video 07.08.2023 | 14:08
Hatay’da depremden kurtulan kadına otomobil böyle çarptı | Video 04:03
Hatay’da depremden kurtulan kadına otomobil böyle çarptı | Video 07.08.2023 | 13:41
Eyüpsultan’da kedilere asit dökerek zarar veren şüphelinin cezası belli oldu | Video 03:45
Eyüpsultan'da kedilere asit dökerek zarar veren şüphelinin cezası belli oldu | Video 07.08.2023 | 13:38
İstanbul’da motosiklet denetimi | Video 00:43
İstanbul’da motosiklet denetimi | Video 07.08.2023 | 13:31
Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3’ü ağır 17 yaralı | Video 01:15
Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 17 yaralı | Video 07.08.2023 | 13:24
Kocaeli’de dövmeciye saldırı! Camları yumruk ve taş ile kırdı! O anlar kamerada | Video 00:52
Kocaeli'de dövmeciye saldırı! Camları yumruk ve taş ile kırdı! O anlar kamerada | Video 07.08.2023 | 13:07
Avşa Adası’nı fırtına vurdu! Yolcular iskelede mahsur kaldı | Video 01:52
Avşa Adası'nı fırtına vurdu! Yolcular iskelede mahsur kaldı | Video 07.08.2023 | 13:04
18 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı | Video 01:55
18 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı | Video 07.08.2023 | 13:04
Çocuğunu döven annenin sözleri kan dondurdu! Öldürsem bile benim hakkımdır | Video 03:43
Çocuğunu döven annenin sözleri kan dondurdu! "Öldürsem bile benim hakkımdır" | Video 07.08.2023 | 12:49
Silah deposuna baskın! Av tüfekleri ve pompalı tüfekler ele geçirildi… | Video 00:30
Silah deposuna baskın! Av tüfekleri ve pompalı tüfekler ele geçirildi… | Video 07.08.2023 | 12:42
Asker eğlencesinde havaya rastgele ateş ettiler! O anlar kamerada | Video 00:22
Asker eğlencesinde havaya rastgele ateş ettiler! O anlar kamerada | Video 07.08.2023 | 09:56
Peçetelere emdirilmiş 50 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı | Video 01:16
Peçetelere emdirilmiş 50 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı | Video 07.08.2023 | 12:34
Kazada yaralanan kızını gören anne bayıldı | Video 03:53
Kazada yaralanan kızını gören anne bayıldı | Video 07.08.2023 | 10:46
Bir adreste ele geçirildi… Piyasa değeri 2.8 milyon lira… | Video 01:29
Bir adreste ele geçirildi… Piyasa değeri 2.8 milyon lira… | Video 07.08.2023 | 12:28
Beşiktaş’ta motosikletteki kişinin öldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:46
Beşiktaş'ta motosikletteki kişinin öldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.08.2023 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA