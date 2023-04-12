Suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya'nın yakalanma anı görüntüleri yayınlandı | Video

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını duyurmasının ardından yakalanma anının görüntüleri de ortaya çıktı. İşte o görüntüler