Süleymaniye Camii’nin yakınındaki metruk binada korkutan yangın | Video
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Fatih'te Süleymaniye Camii’nin yakınındaki metruk bir binada yangın çıktı. Metruk bina alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması ise drone ile havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre Fatih'te Süleymaniye Camii'nin yakınındaki 2 katlı metruk bir binada saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fatih Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu üzerinde bulunan binada yangın çıktığı gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Metruk bina kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı söndürme çalışması ise drone ile havadan görüntülendi.