Süper Ay, İstanbul Anadolu yakasından böyle görüntülendi
İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay kendine hayran bıraktı. Süper Ay kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
İstanbul Şişli’de bıçaklı kavga: Bebek arabasıyla saldırdı 19.08.2024 | 09:06
05:14
Kağıthane’de Filistinli iş adamına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı 19.08.2024 | 08:50
04:10
Süper Ay, İstanbul Anadolu yakasından böyle görüntülendi 19.08.2024 | 08:50
04:23
01:26
03:45
00:24
01:11
00:08
Cizre’de TIR, aynı yöne giden TIR’a arkadan çarparak alev aldı 18.08.2024 | 14:58
00:13
Aydın tarihinin en büyük yangını üçüncü gününde 18.08.2024 | 14:23
00:21
Muğla’da iki orman yangını çıktı! 18.08.2024 | 14:25
01:42
Bolu’daki orman yangını 72 saatin ardından kontrol altına alındı 18.08.2024 | 12:49
00:48
Balığı metrelerce böyle kovaladılar... Videoyu çeken kişi kahkahaya boğuldu 18.08.2024 | 12:49
01:02
Ümraniye'de İETT otobüsü alev alev yandı 18.08.2024 | 12:13
00:50
En uzun menzilli uçuşunu gerçekleştiren Kara Atmaca hedefi tam isabet vurdu 18.08.2024 | 12:08
02:01
00:12
Hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı, o anlar kamerada 18.08.2024 | 10:28
02:39
Erzurum'da saldıran sokak köpeklerine karate yapan adam kamerada! 18.08.2024 | 11:26
01:41
Otoparka girip araçlara zarar veren şüpheli yakalandı 18.08.2024 | 11:14
01:14
Safiye Soyman'dan vefat eden oğlu ile ilgili duygusal paylaşım 18.08.2024 | 10:34