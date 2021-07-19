Video Yaşam Taksim’de taciz iddiası | Video

Taksim’de taciz iddiası | Video

Taksim’de taciz iddiası | Video
19.07.2021 | 18:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avusturya'da sel felaketinde Türk çiftin ölüm-kalım savaşı kameralara yansıdı! | Video 01:19
Avusturya'da sel felaketinde Türk çiftin ölüm-kalım savaşı kameralara yansıdı! | Video 19.07.2021 | 18:33
Son dakika: Elazığ'da orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 01:04
Son dakika: Elazığ'da orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 19.07.2021 | 18:22
Taksim’de taciz iddiası | Video 01:35
Taksim’de taciz iddiası | Video 19.07.2021 | 18:11
Sarıyer'de sokak ortasında dehşet! Komşusunu yerde sürükledi, dişlerini kırdı | Video 06:35
Sarıyer'de sokak ortasında dehşet! Komşusunu yerde sürükledi, dişlerini kırdı | Video 19.07.2021 | 17:59
Eski kız arkadaşını arayıp önce haber verdi, sonra aracını benzin döküp yaktı | Video 03:10
Eski kız arkadaşını arayıp önce haber verdi, sonra aracını benzin döküp yaktı | Video 19.07.2021 | 17:42
2 yaşındaki kayıp Ecrin’in annesinden yürek dağlayan feryat | Video 06:14
2 yaşındaki kayıp Ecrin’in annesinden yürek dağlayan feryat | Video 19.07.2021 | 16:50
Pendik’te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı | Video 04:39
Pendik’te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı | Video 19.07.2021 | 16:50
Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü | Video 01:57
Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü | Video 19.07.2021 | 17:07
Nusaybin İpekyolu üzerinde trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 00:14
Nusaybin İpekyolu üzerinde trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 19.07.2021 | 17:07
Eski sevgilisinin takside dövdüğü Habibe dehşet anlarını anlattı | Video 05:22
Eski sevgilisinin takside dövdüğü Habibe dehşet anlarını anlattı | Video 19.07.2021 | 16:54
Düzce'de makas atmaya çalışan sürücünün aracıyla devrildiği anlar kamerada! 00:38
Düzce'de makas atmaya çalışan sürücünün aracıyla devrildiği anlar kamerada! 19.07.2021 | 17:01
Nevşehir'de babasıyla yamaç paraşütü yapan 4 yaşındaki Ahmet kamerada! 03:27
Nevşehir'de babasıyla yamaç paraşütü yapan 4 yaşındaki Ahmet kamerada! 19.07.2021 | 15:37
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan Halil Arıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:33
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan Halil Arıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.07.2021 | 16:37
Bayram trafiğine havadan takip: Sabah, helikopterli denetime katıldı! 00:23
Bayram trafiğine havadan takip: Sabah, helikopterli denetime katıldı! 19.07.2021 | 16:22
Bayram temizliği yapan kebapçıya hırsızlık şoku | Video 04:00
Bayram temizliği yapan kebapçıya hırsızlık şoku | Video 19.07.2021 | 16:13
Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:31
Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.07.2021 | 15:57
İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu | Video 04:43
İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu | Video 19.07.2021 | 15:35
Antalya'da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada 00:06
Antalya'da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada 19.07.2021 | 15:37
Kurbanlıkların motosikletle taşındığı anlar ilginç görüntülere sahne oldu | Video 03:12
Kurbanlıkların motosikletle taşındığı anlar ilginç görüntülere sahne oldu | Video 19.07.2021 | 15:35
Başkan Erdoğan, KKTC'de resmi törenle karşılandı | Video 03:04
Başkan Erdoğan, KKTC'de resmi törenle karşılandı | Video 19.07.2021 | 15:42

Taksim’de bir adam otobüste taciz etmeye başladığı kadını, Taksim Meydanı’na kadar takip etti. Tacizci kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA