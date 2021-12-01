Talaş siloları alev topuna döndü | Video

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Bursa'nın İnegöl İlçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının 2 talaş silosu alev alev yandı.
Yangın saat 05.00 sıralarında Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bulunan 2 talaş silosu henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Silolar alev topuna döndü. Yangını gören fabrika çalışanları durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere merdivenli araçlarla müdahale edildi. Etrafa dev kıvılcımların sıçradığı Silolardaki yangınlar, 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu silolarda hasar oluştu.
Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.