Tam 30 yıldır daktilo başında...

Arzuhalcilik mesleğinin son temsilcilerinden Süleyman Yiğit, 30 yıldır vatandaşlara daktiloyla dilekçe yazıyor. 49 yaşındaki Yiğit, gelişen teknolojiyle birlikte mesleğe olan ilginin de azaldığını belirtti. Lise yıllarından itibaren daktilo tuşlarına dokunarak geçimini sağlayan Yiğit, "Arzuhalcilik bitiyor. Buna üzülüyorum" diyor.