Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını yayınladı! | Video

CHP'deki değişim krizi şiddetini artırarak devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını yayınladı. Özcan'ın, "İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu, "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum" ifadelerini kullanıyor.