Video Yaşam Tarsus'ta feci kaza! Tırlar yola devrildi sürücü böyle çıkarıldı | Video
Tarsus'ta feci kaza! Tırlar yola devrildi sürücü böyle çıkarıldı | Video

Tarsus'ta feci kaza! Tırlar yola devrildi sürücü böyle çıkarıldı | Video

28.05.2023 | 15:05

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 tır, 2 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre A.Ö.'nün sürücülüğünü yaptığı 33 PM 462 plakalı kamyon, Pozantı-Tarsus istikameti Gülek Tünelini geçince plakası alınamayan bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü A.Ö. ezilen kupa içerisinde sıkıştı. Yine kupa içerisinde bulunan ve hafif yaralanan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımı ve kendi imkanlarıyla çıktı. Bu kazadan sonra iki tır ve 1 otomobilde kazaya karıştı.

Kupada sıkışan A.Ö. ise ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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