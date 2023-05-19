Tatvan’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 19.05.2023 | 15:48 Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre kaza, Cumhuriyet Caddesi fuar alanı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin hatalı sollama yapması sonucu Fiat Doblo marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında park halinde olan 2 otomobile çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında isimleri öğrenilemeyen biri kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu hafif olan 2 kişinin ayakta tedavileri yapılırken, biri ise ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaşanan kaza sebebiyle kapanan yol polis ekiplerinin müdahalesi sonucu yeniden trafiğe açılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.