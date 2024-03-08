TDV Bangladeş’te Ramazan hazırlıklarına başladı | Video 08.03.2024 | 10:24 Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Güney Doğu Asya ülkesi Bangladeş’te 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının hazırlıklarına başladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Diyanet Vakfı, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışında yardım hazırlıklarını hızlandırdı. TDV, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) yaşadığı mülteci kamplarının ihtiyaçları doğrultusunda gereken adımları bölgede attı. TDV, Bangladeş'e götürülmesi için yapılan bağışları bölgeye ulaştırırken yardım kolileri de tek tek paketlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, yardım kolilerinin hız kesmeden paketlendiğini ve Arakanlı Müslümanların iftarda ve sahurda gıda ihtiyaçlarının karşılanması için çaba sarf edildiğini ifade etti.

"İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITMAYI PLANLIYORUZ"

TDV'ye teveccüh eden vatandaşların bağışlarını ulaştırdıklarını belirten Adsız, "İnşallah bizler de vakfımıza teveccüh gösterip bağışlarını emanet eden bağışçılarımızın bu yardımlarını Ramazan ayı içerisinde sevinçlerine ortak olmak üzere Rohingyalı ve Bangladeşli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmayı planlıyoruz. Yapacağımız yardımlar aynı zamanda vakfımızın himayesinde bulunan yetim ailelere yönelik de olacak" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMDEN SAĞLIĞA PEK ÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Bölgeye yapılan yardımların 2012 yılından itibaren aralıksız devam ettiğini aktaran Adsız, "Vakfımız, Ramazan ve kurban faaliyetlerine düzenli olarak devam ediyordu. Fakat 2017 yılında yaşanan Arakan krizi sebebiyle faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Barınmadan beslenmeye, eğitimden sağlığa pek çok projeyi hayata geçirdik. Ramazan yardımları da malumunuz Türkiye Diyanet Vakfı'nın rutinleşen ve artık sembol haline gelen programı kurban ve su kuyusu gibi" diye konuştu.

"BURADAKİ ÇALIŞMALARI AVRUPA'DAKİ KARDEŞLERİMİZE AKTARACAĞIZ"

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gönüllüsü Yahya Kocaboğa ise yaptığı konuşmada, bölgede muazzam işlerin başarıldığına işaret ederek, "DİTİB'i Türkiye Diyanet Vakfımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın Almanya ve Avrupa uzantısı olarak değerlendirebiliriz. Buradaki çalışmalara destek olmak ve yakından görmek için buradayız. En güzel şekilde buradaki çalışmaları Avrupa'daki kardeşlerimize aktaracağız inşallah" ifadelerini kullandı.