Tekirdağ Şarköy'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi | Video

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde polisin ev ve iş yerinde yaptığı aramada 1 ton sahte şarap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şarköy Emniyet Müdürlüğü'nün alkollü içki kaçakçılığı, sahteciliğin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmada, ilçede sahte şarap üretildiği belirlendi. Bir ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 ton sahte şarap ele geçirildi. Polis, sahte şaraplara el koyup, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.