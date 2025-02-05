Tekirdağ’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir mekan çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonrası yaralanan 3 kişiden Vefa Şengün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda E.K. elinden hafif yaralanırken, durumları ağır olan diğer 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Vefa Şengün, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A.'nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili şüpheli A.M.A. ise Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polisin ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.
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