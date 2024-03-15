Telefondan çıkartılan batarya patladı, vatandaşlar büyük panik yaşadı | Video 15.03.2024 | 13:41 Çankırı’da tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çankırı il merkezi Atatürk Bulvarı'nda yaşanan olayda teknik servise getirilen cep telefonun bataryası değiştirilerek yerine yenisi takıldı. Tamir işleminin ardından bir anda patlayan batarya alev aldı.Bataryanın patlaması sırasında iş yerinde bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bataryanın bir anda patladığı görülüyor. Bu sırada iş yerinde bulunan bir vatandaş ise koşarak dışarı çıkıyor.

"HERKES BİR ANDA DÜKKANI BOŞALTMAK ZORUNDA KALDI"

Telefon bataryasının bir anda alev aldığını söyleyen teknik servis personeli Gökhan Taşcı, "Telefonu, bir müşterimiz pil tamiri için getirmişti. Standarta uygun olarak pil değişimini yaptıktan sonra eski pilin bir anda alev aldığını gördük ve herkes bir anda dükkanı boşaltmak zorunda kaldı. Lityum piller, içinde bulunan sıvıdan dolayı herhangi bir cımbız veya tornavida gibi ekipmanlar ile delinebiliyor. Artı ve eksi kutuplarının birbiriyle buluşmasının ardından alev alıyor" dedi.