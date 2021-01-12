Video Yaşam TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video

TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video

TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video
12.01.2021 | 10:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 10:01
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 12.01.2021 | 11:57
Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video 16:52
Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video 12.01.2021 | 11:26
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 02:47
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 12.01.2021 | 10:46
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 01:15
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 12.01.2021 | 10:54
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 00:45
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 12.01.2021 | 10:46
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 04:50
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 12.01.2021 | 10:00
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video 02:15
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video 12.01.2021 | 10:13
Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video 01:48
Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video 12.01.2021 | 10:00
TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video 05:29
TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video 12.01.2021 | 10:01
Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı | Video 03:44
Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı | Video 12.01.2021 | 09:37
Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu | Video 00:53
Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu | Video 12.01.2021 | 09:37
Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada | Video 00:20
Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada | Video 12.01.2021 | 09:13
İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü | Video 04:15
İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video 04:42
İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü | Video 04:13
İstanbul Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü | Video 12.01.2021 | 08:33
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:28
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kıran şahıs gözaltına alındı | Video 03:50
İstanbul Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kıran şahıs gözaltına alındı | Video 12.01.2021 | 08:34
Son dakika: İstanbul TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 02:43
Son dakika: İstanbul TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 12.01.2021 | 08:46
Kayseri'de kadın görevlinin arkasından yaklaşıp paraları alan hırsız kamerada | Video 00:50
Kayseri'de kadın görevlinin arkasından yaklaşıp paraları alan hırsız kamerada | Video 12.01.2021 | 08:33
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:47
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.01.2021 | 08:32

TEM Otoyolu Avcılar Gişeler Mevkii’nde aralarında bir kamyon ve bir TIR'ın da bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2’si ağır çok sayıda kişi yaralanırken bölgede kilometrelerce trafik oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza sabah saatlerinde Tem Otoyolu Avcılar Gişeler Mevkii'nde Mahmutbey Gişeler istikametinde meydana geldi. Bir TIR ve bir kamyonun da aralarında bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası kamyon yola yatarak devrildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken, polis ekipleri trafik akışını emniyet şeridi üzerinden tek şeritle kontrollü şekilde akışı sağlamaya çalıştı.
Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce trafik oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan görüntülenirken ekipler kazaya karışan araçları yoldan çekmek için çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA