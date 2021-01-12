TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video

TEM Otoyolu Avcılar Gişeler Mevkii’nde aralarında bir kamyon ve bir TIR'ın da bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2’si ağır çok sayıda kişi yaralanırken bölgede kilometrelerce trafik oluştu.

Kaza sabah saatlerinde Tem Otoyolu Avcılar Gişeler Mevkii'nde Mahmutbey Gişeler istikametinde meydana geldi. Bir TIR ve bir kamyonun da aralarında bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası kamyon yola yatarak devrildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken, polis ekipleri trafik akışını emniyet şeridi üzerinden tek şeritle kontrollü şekilde akışı sağlamaya çalıştı.

Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce trafik oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan görüntülenirken ekipler kazaya karışan araçları yoldan çekmek için çalışma başlattı.