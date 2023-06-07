TEM’de trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı | Video
TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde kaza yapan ticari minibüsü fark etmeyerek arkadan çarpan kamyonet devrildi. 1 kişinin hafif yaralandığı kaza sonrası Hadımköy Gişeleri istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Yaşanan kaza anını anlatan Gökhan Kaya isimli hafif ticari aracın sürücüsü, "Bir araca arkadan vurdum araçtan indim diğer araç sürücüsü ile konuşuyordum. Arabanın önünde ayrıldık 2 saniyelik bir şey. Emniyet şeridine geçtik. Ses geldi arkamızı bir döndük kamyonet arkadan benim arabaya vurdu" dedi.
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