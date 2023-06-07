TEM’de trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı | Video 07.06.2023 | 15:59 TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde kaza yapan ticari minibüsü fark etmeyerek arkadan çarpan kamyonet devrildi. 1 kişinin hafif yaralandığı kaza sonrası Hadımköy Gişeleri istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy Gişeleri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonetle ticari minibüsün sürücüsü maddi hasarlı kazaya karıştı. Yaşanan olay sonrası araçları fark edemeyen kamyonetin sürücüsü Eniz Boztepe, minibüse çarptı. Kaza sonrasında Boztepe yönetiminde kamyonet devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM'de trafik yoğunluğu oluştu.Yaşanan kaza anını anlatan Gökhan Kaya isimli hafif ticari aracın sürücüsü, "Bir araca arkadan vurdum araçtan indim diğer araç sürücüsü ile konuşuyordum. Arabanın önünde ayrıldık 2 saniyelik bir şey. Emniyet şeridine geçtik. Ses geldi arkamızı bir döndük kamyonet arkadan benim arabaya vurdu" dedi.