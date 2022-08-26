Video Yaşam Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla önlüyor! Teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiler | Video
Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla önlüyor! Teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiler | Video

Terör örgütü PKK içindeki çözülmeyi infazlarla önlüyor! Teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz ettiler | Video

26.08.2022 | 17:52

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Terör örgütü PKK’da çözülmeler tüm hızıyla devam ederken çözülmeleri gizlemeye çalışan terör örgütü mensupları infazlara başladı. Çözülmeyi önlemek isteyen PKK/YPG örgütten kaçarak teslim olmak isteyen 3 teröristi infaz etti.

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