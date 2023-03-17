Video Yaşam Terörün finansmanına darbe! 20 gözaltı | Video
Terörün finansmanına darbe! 20 gözaltı | Video

Terörün finansmanına darbe! 20 gözaltı | Video

17.03.2023 | 12:25

Terör örgütü DEAŞ adına “İnfak” ismi altında bir dernek üzerinden para toplayan terör örgütü üyesi 20 kişi operasyonla yakalandı.

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