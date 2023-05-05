Video Yaşam TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü | Video
TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü | Video

TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü | Video

05.05.2023 | 08:33

Bolu’da D-100 kara yolunda trafik ışıklarında Tofaş marka araç TIR’a ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Toprak (27) idaresindeki otomobil önünde seyreden Mehmet Tanış yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Samet Toprak idaresindeki otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışmış vaziyette bulunan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak TIR sürücüsü Mehmet Tanış'ı gözaltına aldı. Trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasıyla, ulaşım tekrar normale döndü.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Köroğlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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