Tırı geçmek isteyen motosikletliler kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Orhangazi-Yalova karayolu, Süpürgelik Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 motosiklet Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken biri tırın solundan biri tırın sağından geçmeye çalışırken birbirlerine çarparak savruldu. Motosikletlerden birisi yol ortasında savrulurken, diğer motosiklet tır ile bariyer arasına sıkıştı. Kazada iki motosikletin sürücüsü ile arkalarındaki 2 genç yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan bir genç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TIRIN ALTINDAN ÇIKARILDI
Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tır ile bariyer arasına sıkışan motosikletin sürücüsü İlker Yasin T.'yi tırın altından çıkardı. Kazada iki motosikletin sürücüsü Seyit Ali İ. İlker Yasin T. İle arkalarında yolcu olarak bulunan Emirhan D. (17) Ve Suriye Uyruklu olduğu belirlenen Ahmet Alhamo Alshı (15) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevkedilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
İLKER YASİN KURTARILAMADI
Orhangazi Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevkedilen İlker Yasin T. İse burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
4 ARKADAŞ MOTOSİKLETLE GEZMEYE ÇIKMIŞLAR
Kaza yapan 2 motosikletteki 4 kişinin arkadaş oldukları ve Motosikletle gezmeye çıktıkları belirlenirken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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