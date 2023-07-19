Video Yaşam Tırın otomobili karşı şeride attığı kaza kamerada | Video
Tırın otomobili karşı şeride attığı kaza kamerada | Video

Tırın otomobili karşı şeride attığı kaza kamerada | Video

19.07.2023 | 16:45

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı kaza kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çerkez ilçesinde 85 yaşındaki iş adamı Kemal Yurttaş, Salı akşamı iş çıkışı saat 18.47 surlarında kendisine ait aracı ile 29 Ekim Caddesi'nde seyir halindeyken arkadan gelen tır, Yurttaş'ın aracına hızla vurarak karşı şeride attı. Yaralanan iş adamı Kemal Yurttaş'a ilk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar yaparken, kaza anı görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS FİRARİ TIR SÜRÜCÜSÜNÜ HER YERDE ARIYOR
Kazada yaralanan Yurttaş, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini alan yakınları ise ilk olarak hastaneye ardından ise Yurttaş'ın ifade verdiği karakola akın etti. Kaza sonrası durmayarak kayıplara karışan tır sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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