Tırın otomobili karşı şeride attığı kaza kamerada | Video
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı kaza kameraya yansıdı.
POLİS FİRARİ TIR SÜRÜCÜSÜNÜ HER YERDE ARIYOR
Kazada yaralanan Yurttaş, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini alan yakınları ise ilk olarak hastaneye ardından ise Yurttaş'ın ifade verdiği karakola akın etti. Kaza sonrası durmayarak kayıplara karışan tır sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Tırın otomobili karşı şeride attığı kaza kamerada | Video 19.07.2023 | 16:45
00:36
Kavga sırasında rastgele ateş açtı, 22 yaşındaki genci öldürdü | Video 19.07.2023 | 16:46
01:15
Tokat'ta gölette kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu | Video 19.07.2023 | 16:20
00:23
Barış Boyun suç örgütünün tetikçisi Başakşehir'de yakalandı | Video 19.07.2023 | 16:21
01:13
Devrilen motosikletten düşüp kafasını beton zemine çarptı | Video 19.07.2023 | 16:20
02:58
37 bin liralık telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu! | Video 19.07.2023 | 15:44
01:17
00:18
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 19.07.2023 | 15:35
00:39
Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 19.07.2023 | 15:35
03:30
05:24
05:04
07:27
Köpek tarafından saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı | Video 19.07.2023 | 14:58
00:29
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 19.07.2023 | 15:15
03:12
01:17
Babaanne ile torununa otomobiliyle çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 19.07.2023 | 14:56
02:08
Arnavutköy'de TIR kamyonete çarptı, şoför yaralandı | Video 19.07.2023 | 14:12
01:57
01:58
Aksaray jandarmadan maganda operasyonu: 3 gözaltı | Video 19.07.2023 | 14:31
03:37
Arabaları çalışmayan hırsızlar komedi filmlerini aratmadı | Video 19.07.2023 | 14:17