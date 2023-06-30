Tomruk yüklü traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı | Video 30.06.2023 | 15:46 Uşak’ta tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre Uşak'ın Banaz ilçesi Baltalı Köyü yakınlarında A.A. (28) idaresindeki tomruk yüklü traktör henüz belirlenemeyen bir sebepten kontrolü kaybolarak devrildi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken yolcu bölümündeki Erdal Türkmen'in (51) hayatını kaybetti. Türkmen'in cenazesi yapılan inceleme sonrasında Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.