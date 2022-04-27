Video Yaşam Tortum Şelalesi'nden görsel şölen | Video
Tortum Şelalesi'nden görsel şölen | Video

Tortum Şelalesi'nden görsel şölen | Video

27.04.2022 | 12:29

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Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesi’nde incelemelerde bulundu.

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Geçtiğimiz yıl Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince peyzaj çalışmaları yapılan Tortum Şelalesini gezen Vali Okay Memiş, sezon öncesi bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Dünyanın en büyük ikinci şelalesi olma özelliğine sahip Tortum Şelalesi su seviyesinin en yüksek olduğu bugünlerde muhteşem bir görsel şölen oluşturuyor.

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